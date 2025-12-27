नरसिंहपुर मंडी से अनाज का उठाव कराने मंडी रही बंद, 20 व्यापारियों को नोटिस, चेतावनी

notices to approximately 20 traders नरसिंहपुर. मंडी से खरीदी के बाद अनाज का उठाव जल्दी कराने के मामले में लापरवाह प्रबंधन की खामियों का नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। नरसिंहपुर मंडी में गुरुवार को हुए हंगामे के बाद शुक्रवार को मंडी में खरीद बंद रखी गई, ताकि जिन व्यापारियों का अनाज मंडी के शेड, परिसर में मनमाने ढंग से रखा है उसका उठाव हो सके। एसडीएम द्वारा लगाई गई फटकार के बाद मंडी प्रबंधन ने भी करीब 20 व्यापारियों को नोटिस देकर तीन दिन में अनाज का उठाव करने कह दिया है, साथ ही चेतावनी दे दी है कि यदि तीन दिनों में अनाज नहीं उठा तो जुर्माना किया जाएगा। शुक्रवार को दिनभर मंडी से अनाज का उठाव चलता रहा लेकिन फिर भी शेड, परिसर में अनाज की मात्रा कम नहीं हो सकी है।

मंडी के शेड और परिसर में मनमाने ढंग से रखे गए खरीदे गए अनाज के बोरे उठाने व्यापारियों के वाहन सुबह से देर शाम तक दौड़ते रहे। परिसर में अनाज की वजह से संकीर्णता इतनी रही कि व्यापारियों को खुद वाहन ले जाने में परेशानी रही। कई यह कहते रहे कि आखिर वह इतना अनाज कहां ले जाएं क्योंकि रखने कोई जगह नहीं है। ंमंडी प्रबंधन के अनुसार दिनभर चले कार्य से करीब 70 ट्रक अनाज का उठाव हो गया है और इससे ज्यादा अनाज भी उठाव से शेष है। जो शनिवार और रविवार को उठ जाने की संभावना है। अनाज का उठाव कराने के लिए मंडी बंद रखे जाने से मंडी प्रशासन को भी राजस्व का जबरन नुकसान हो गया है।

पहले दी छूट अब सख्ती दिखाने से क्या फायदा

मंडी को बंद कर अनाज का उठाव कराए जाने से किसानों में भी नाराजगी है। क्योंकि शनिवार और रविवार मंडी का अवकाश रहने से अब किसानों को उपज बेचने 29 दिसंबर को ही मौका मिलेगा। किसानों का कहना है कि यदि प्रबंधन पहले से नियमानुसार खरीदी के बाद अनाज का उठाव जल्दी कराने सख्ती दिखाता तो आज यह नौबत नहीं बनती, न किसान परेशान होते और न ही व्यापारी। लेकिन प्रबंधन किसानों की समस्या न देखकर उन्हें लाभ पहुंचाने वाले व्यापारियों के हितों को लेकर ज्यादा गंभीर रहा। जिसके कारण ही गुरूवार को हंगामा हुआ और फिर मंडी बंद हुई।

वर्जन

अनाज का उठाव जल्दी से जल्दी कराने पूरा प्रयास हो रहा है, शुक्रवार को करीब 70 ट्रक अनाज उठ गया है, जो बचा है वह दो दिन में उठ जाएगा। करीब 20 व्यापारियों को नोटिस देकर तीन दिन में अनाज उठाने निर्देश दिए हैं।

देवेंद्र ठाकुर, सचिव कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर