ओवरलोड तीन हाइवा जब्त, अवैध परिवहन करते मिली सिर्फ एक ट्रैक्टर-ट्रॉली

stop illegal mining and transportation नरसिंहपुर. जिले में देर से ही सही लेकिन मुख्य सचिव से मिले सख्त निर्देशों के बाद अवैध खनन-परिवहन रोकने गुरुवार को संयुक्त टीम की सडक़ पर सक्रियता दिखी, हालांकि टीम की नर्मदा समेत जिन नदियों में अवैध खनन हो रहा है उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकी। टीम ने तेंदूखेड़ा-सुआतला थाना क्षेत्र में क्षमता से अधिक रेत-गिट्टी लेकर जा रहे तीन हाइवा पकड़े जबकि रेत के अवैध परिवहन में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ही मिली।

प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा नरसिंहपुर ओपी बघेल ने बताया कि यह कार्रवाई खनिज, राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। टीम ने जांच के दौरान गिट्टी से ओवरलोड दो हाइवा, खनिज रेत से ओवरलोड एक हाइवा, तथा अवैध परिवहन में संलिप्त एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। जब्त वाहनों को थानों में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। खनिज अधिकारी का दावा है कि इस तरह की कार्रवाई अब निरंतर चलेगी।

