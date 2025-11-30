Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

10 दिसंबर तक चलेगा यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान

traffic awareness and road safety campaign जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक विशेष यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लानाए जिम्मेदार यातायात व्यवहार को [&hellip;]

3 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Nov 30, 2025

traffic awareness and road safety campaign

traffic awareness and road safety campaign

traffic awareness and road safety campaign

जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक विशेष यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लानाए जिम्मेदार यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित एवं सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना के नेतृत्व में जिलेभर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पुलिस टीम द्वारा बाजार क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़ वाले स्थानों पर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानी कार्रवाई भी जारी है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा विशेष रूप से सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग,तेज रफ्तार पर नियंत्रण,ओवरलोडिंग से बचाव,एचएसआरपी नंबर प्लेट का उपयोग,गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ ोन का इस्तेमाल न करने तथा सडक़ संकेतों का पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सडक़ सुरक्षा तभी संभव है जब नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की आदत बन जाए।नरसिंहपुर पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय पूरी जिम्मेदारी से यातायात नियमों का पालन करें।

नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक विशेष यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लानाए जिम्मेदार यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित एवं सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना के नेतृत्व में जिलेभर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पुलिस टीम द्वारा बाजार क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़ वाले स्थानों पर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानी कार्रवाई भी जारी है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा विशेष रूप से सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग,तेज रफ्तार पर नियंत्रण,ओवरलोडिंग से बचाव,एचएसआरपी नंबर प्लेट का उपयोग,गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ ोन का इस्तेमाल न करने तथा सडक़ संकेतों का पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सडक़ सुरक्षा तभी संभव है जब नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की आदत बन जाए।नरसिंहपुर पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय पूरी जिम्मेदारी से यातायात नियमों का पालन करें।

आमजन से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील

जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक विशेष यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लानाए जिम्मेदार यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित एवं सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना के नेतृत्व में जिलेभर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पुलिस टीम द्वारा बाजार क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़ वाले स्थानों पर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानी कार्रवाई भी जारी है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा विशेष रूप से सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग,तेज रफ्तार पर नियंत्रण,ओवरलोडिंग से बचाव,एचएसआरपी नंबर प्लेट का उपयोग,गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ ोन का इस्तेमाल न करने तथा सडक़ संकेतों का पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सडक़ सुरक्षा तभी संभव है जब नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की आदत बन जाए।नरसिंहपुर पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय पूरी जिम्मेदारी से यातायात नियमों का पालन करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 07:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / 10 दिसंबर तक चलेगा यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हवाई सुविधाओं से अब भी महरूम जिलेवासी,

deprived of air connectivity
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले की 225 किशोरी, 39 बालकों व 726 महिलाओं को पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान में खोजा

ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चों को जागरूक करते हुए एसपी।
समाचार

एमपी एग्रो का स्थान बदलने तैयारी, भारी वाहन आने से बिगड़ती है स्थिति

वाहनों की जांच के दौरान यातायात पुलिस का अमला।
समाचार

आशीष की बहादुरी को देश-प्रदेश रखेगा हमेशा याद, बोहानी में कुसमारिया ने कहा

शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धाजंलि देते कुसमारिया।
समाचार

नरसिंहपुर जिले में धान खरीदी के पंजीयन में तीन तहसीलें आगे, तीन पिछड़ी

मंडी में विक्रय के लिए लाई गई धान का ढेर।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.