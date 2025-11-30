10 दिसंबर तक चलेगा यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान

traffic awareness and road safety campaign
traffic awareness and road safety campaign
जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक विशेष यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लानाए जिम्मेदार यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित एवं सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना के नेतृत्व में जिलेभर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पुलिस टीम द्वारा बाजार क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़ वाले स्थानों पर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानी कार्रवाई भी जारी है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा विशेष रूप से सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग,तेज रफ्तार पर नियंत्रण,ओवरलोडिंग से बचाव,एचएसआरपी नंबर प्लेट का उपयोग,गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ ोन का इस्तेमाल न करने तथा सडक़ संकेतों का पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सडक़ सुरक्षा तभी संभव है जब नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की आदत बन जाए।नरसिंहपुर पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय पूरी जिम्मेदारी से यातायात नियमों का पालन करें।
जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक विशेष यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लानाए जिम्मेदार यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित एवं सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना के नेतृत्व में जिलेभर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पुलिस टीम द्वारा बाजार क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़ वाले स्थानों पर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानी कार्रवाई भी जारी है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा विशेष रूप से सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग,तेज रफ्तार पर नियंत्रण,ओवरलोडिंग से बचाव,एचएसआरपी नंबर प्लेट का उपयोग,गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ ोन का इस्तेमाल न करने तथा सडक़ संकेतों का पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सडक़ सुरक्षा तभी संभव है जब नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की आदत बन जाए।नरसिंहपुर पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय पूरी जिम्मेदारी से यातायात नियमों का पालन करें।
जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक विशेष यातायात जागरूकता एवं सडक़ सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लानाए जिम्मेदार यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित एवं सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना के नेतृत्व में जिलेभर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पुलिस टीम द्वारा बाजार क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़ वाले स्थानों पर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानी कार्रवाई भी जारी है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा विशेष रूप से सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग,तेज रफ्तार पर नियंत्रण,ओवरलोडिंग से बचाव,एचएसआरपी नंबर प्लेट का उपयोग,गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ ोन का इस्तेमाल न करने तथा सडक़ संकेतों का पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सडक़ सुरक्षा तभी संभव है जब नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की आदत बन जाए।नरसिंहपुर पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय पूरी जिम्मेदारी से यातायात नियमों का पालन करें।
बड़ी खबरेंView All
नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग