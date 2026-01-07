7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नरसिंहपुर

मनमाने ढंग से बदल रहे आवागमन के रूट, भ्रमित होते हैं वाहन चालक

नरसिंहपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चल रहे व्हीकल अंडरपास और ब्रिज निर्माण कार्य वाहन चालकों के लिए रोजाना जोखिम

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 07, 2026

ब्रिज निर्माण कार्य वाहन चालकों के लिए रोजाना जोखिम का कारण बनते जा रहे हैं।

करेली बायपास पर इस तरह से उखड़ी सर्विस रोड पर गिट्टी।

bridges on the Narsinghpu नरसिंहपुर. जिले में नरसिंहपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चल रहे व्हीकल अंडरपास और ब्रिज निर्माण कार्य वाहन चालकों के लिए रोजाना जोखिम का कारण बनते जा रहे हैं। जिन ब्रिजों का निर्माण पूरा हो चुका है, वहां भी सर्विस रोड की हालत खराब है। कहीं डामरीकरण के बाद गिट्टी उखड़ रही है तो कहीं ब्रिज के आसपास संकेत बोर्ड नहीं होने से आवागमन में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। मंगलवार को खेदा पुल के पर ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही के लिए सर्विस रोड में बदलाव कर दिया गया। जिससे करेली तरफ से आने वाले बड़े वाहनों की आवाजाही ब्रिज के नीचे से हुई, वहीं कई वाहन सीधे निकले, जिससे आवागमन के दौरान जोखिम की स्थिति रही।
नरसिंहपुर बायपास के पास ब्रिज का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं खेदा पुल के पास भी यही स्थिति बनी हुई है। यहां सर्विस रोड तो तैयार कर दी गई है, लेकिन फिलहाल हाइवे पर एक ही तरफ से वाहनों की आवाजाही कराई जा रही है।
करेली बायपास पर सर्विस रोड की गिट्टी सडक़ पर फैल रही है और जगह-जगह गड्ढे बन रहे हैं। ब्रिज के आसपास संकेत बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। गोंगावरी के पास बने ब्रिज की सर्विस रोड की हालत भी खराब बताई जा रही है। यहां लगातार धूल उड़ती रहती है और ब्रिज से आगे स्कूल के पास तक धूल का गुबार बना रहता है।
बरमान क्षेत्र में बने ब्रिज के दोनों ओर संकेत बोर्ड नहीं लगे हैं। ब्रिज के ऊपर लगी लाइटें भी बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वर्जन
आवागमन में रोज जोखिम रहता है। कम से कम ब्रिज के आसपास संकेत बोर्ड पहले लगना था।
लेखराम नौरिया, बीतली
नरसिंहपुर से डोकरघाट तक जाने में ही काफी समय लगता है। हाइवे पर सुरक्षा प्रबंध नहीं है और कार्य चल रहा है।
सोनू सरावगी, नरसिंहपुर
करेली बायपास पर ब्रिज की सर्विस रोड बहुत खराब हो गई है। गिट्टी उखड़ रही है, डर रहता है कि दुर्घटना न हो जाए।
आकाश कुमार, करेली
ब्रिज के नीचे से वाहन निकलने के दौरान पता नहीं चलता कि सामने से कौन वाहन आ रहा है। रात को अंधेरा रहने से जोखिम अधिक रहता है।
अंकित कुमार, नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 01:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / मनमाने ढंग से बदल रहे आवागमन के रूट, भ्रमित होते हैं वाहन चालक

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तिल संकटा चतुर्थी पर सिद्ध गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Siddha Ganesh Temple
नरसिंहपुर

मौसम के अनुकूल आहार अपनाकर शरीर को रखें स्वस्थ और ऊर्जावान- आहार विशेषज्ञ मनीषा नेमा

खान-पान में लापरवाही बरतने से सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार और पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं।
नरसिंहपुर

शहर में टूटे कनेक्शनों को जोडऩे दिनभर जुटा रहा निकाय का अमला

नगरपालिका अध्यक्ष नीरज दुबे ने भी सीएमओ नीलम चौहान के साथ डेडवारा स्थित वॉटर प्लांट का निरीक्षण
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में जिले में गोदाम स्तरीय 14 केंद्र फुल, खुले में पड़ी लाखों क्विंटल धान

बंपर खरीद चलने से करीब 14 केंद्रों पर लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ी है।
नरसिंहपुर

रैन बसेरा के पास लावारिस मिली नवजात को छोडऩे वालों का नहीं लगा सुराग

रैन बसेरा के पास पांच दिन पूर्व लावारिस मिली नवजात को कौन छोड़ गया था इसका सुराग अब तक नहीं
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.