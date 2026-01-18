हमें छोटी सोच व छोटी हार से विचलित नहीं होना, योग्यता का परिचय दें-मंत्री प्रहलाद पटेल

टूर्नामेंट समापन खिलाडिय़ों को सम्मानित करते मंत्री-विधायक व अन्य अतिथि।
sports field नरसिंहपुर. युवाओं और बच्चों को खेल मैदान में जरूर जाना चाहिए। युवा अपनी ऊर्जा खेल में लगाएं, जिससे वे गलत दिशा में नहीं जाए। हमें छोटी सोच व छोटी हार से विचलित नहीं होना चाहिए। खेल भावना के साथ अपनी योग्यता का परिचय दें। गुंदरई का यह खेल मैदान खेल में आबाद रहा है और आगे भी आबाद रहना चाहिए। इस मैदान में सुविधाएं रहें, लेकिन सुरक्षा भी रहनी चाहिए। यह टूर्नामेंट गोटेगांव की पहचान है। यह बात रविवार को प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्राम पंचायत गुंदरई में स्व. तुलाराम पटेल की स्मृति में चल रहे तीन दिवस बॉलीवाल, कबड्डी व चौपड़ टूर्नामेंट के समापन पर कही।
यह खिलाड़ी हुए पुरस्कृत
अतिथियों ने महिला कबड्डी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पीजी कॉलेज नरसिंहपुर की रोमिन ठाकुर को प्रथम स्थान आने पर और द्वितीय स्थान आने पर एमकेएमजी गोटेगांव को नकद राशि व शील्ड देकर पुरस्कृत किया। बालक वर्ग कबड्डी में प्रथम आने पर लक्ष्मण बर्मन को, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली शिवाजी क्लब बौछार को नकद राशि व शील्ड देकर पुरस्कृत किया। अतिथियों ने गांव की संस्कृति, परंपरा और गोमाता के महत्व पर आधारित वेब सीरिज का शुभारंभ फीता काटकर किया।
इस अवसर पर गोटेगांव विधायक महेन्द्र नागेश, पूर्व विधायक हाकम सिंह चढ़ार, एनपी प्रजापति, देवीसिंह पटेल, लीलाधर पटेल, तरवर सिंह पटेल, भूपेश पटेल, देवेन्द्र सिंह पटेल, नरेन्द्र सिंह पटेल, राजा पटेल, हेमंत पटेल आदि मौजूद रहे। संचालन रघवीर सिंह लोधी व विनोद मेहरा ने किया।
कदम व अशोक का पौधा लगाया
इस अवसर पर मंत्री पटेल ने मैदान परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कदम और विधायक गोटेगांव महेंद्र नागेश ने अशोक का पौधा रोपा। उन्होंने पौध रोपण कर ग्रामवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
बड़ी खबरेंView All
नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग