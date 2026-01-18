हमें छोटी सोच व छोटी हार से विचलित नहीं होना, योग्यता का परिचय दें-मंत्री प्रहलाद पटेल



यह खिलाड़ी हुए पुरस्कृत

अतिथियों ने महिला कबड्डी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पीजी कॉलेज नरसिंहपुर की रोमिन ठाकुर को प्रथम स्थान आने पर और द्वितीय स्थान आने पर एमकेएमजी गोटेगांव को नकद राशि व शील्ड देकर पुरस्कृत किया। बालक वर्ग कबड्डी में प्रथम आने पर लक्ष्मण बर्मन को, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली शिवाजी क्लब बौछार को नकद राशि व शील्ड देकर पुरस्कृत किया। अतिथियों ने गांव की संस्कृति, परंपरा और गोमाता के महत्व पर आधारित वेब सीरिज का शुभारंभ फीता काटकर किया।

इस अवसर पर गोटेगांव विधायक महेन्द्र नागेश, पूर्व विधायक हाकम सिंह चढ़ार, एनपी प्रजापति, देवीसिंह पटेल, लीलाधर पटेल, तरवर सिंह पटेल, भूपेश पटेल, देवेन्द्र सिंह पटेल, नरेन्द्र सिंह पटेल, राजा पटेल, हेमंत पटेल आदि मौजूद रहे। संचालन रघवीर सिंह लोधी व विनोद मेहरा ने किया।