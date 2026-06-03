बीजेपी नेता का दावा- मुझे खुले आम अगवा कर मांगी 10 करोड़ की फिरौती, दो करोड़ में हुई डील

बीजेपी नेता दयानंद रेड्डी ने पुलिस को बताया कि वह ‘गोल्ड कॉइन क्लब’ घूमने के बाद अपने ड्राइवर के साथ घर लौट रहे थे, जब उनकी गाड़ी को हुस्कुर के पास रात करीब 12.15 बजे रोका गया। उनके गर्दन पर बंदूक रखी गई थी और उन्हें धमकाया जा रहा था। पहले उनसे 3 करोड़ रुपये मांगे गए, लेकिन बाद में 2 करोड़ रुपये पर बात बनी। रेड्डी ने तुरंत पैसे देने में असमर्थता जताई। क्योंकि रात में बैंक बंद थे। उन्होंने पैसे निकालने के लिए सुबह तक का समय मांगा। इसके बाद बदमाश ‘पैसे का जल्द इंतजाम करो’ यह कहकर उन्हें छोड़कर चले गए।