अगले 90 दिनों में दुनिया की 10% आबादी हो सकता है कोरोना, विशेषज्ञ ने दी चेतावनी

चीन के बाद अब पूरी दुनिया में खतरा मडराने लगा है। महामारी विज्ञानी और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री ने दावा किया है कि अगले 90 दिनों में दुनिया की 10% आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती है।

10% of global population may be Covid infected in next 90 days, deaths in millions: Expert