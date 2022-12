चीन में फिर कोरोना का कहर, सड़कों पर सन्नाटा, श्मशानों में लगी कतारें

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 19, 2022 09:35:08 am

China Covid 19 Cases: चीन में कोरोना फिर कहर बरपा रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी को समाप्त करने के बाद चीन में कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। आलम यह है कि कोरोना के कारण सड़कों पर सन्नाटा तो श्मशानों में लंबी कतारें लग रही है।

China Covid 19 Cases Experts Claims china will witness 3 waves of corona cases this winter