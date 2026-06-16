‘रूस से तेल खरीदने पर छूट अब खत्म होगी’, G7 समिट में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान

हालांकि, रूस को लेकर ट्रंप के इस छूट वाले फैसले पर यूक्रेन के समर्थक देशों में काफी गुस्सा देखने को मिला था। उनका आरोप था कि अमेरिका रूस पर सख्ती करने के बजाय उसे छूट दे रहा था। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूसी तेल की खरीद को वे अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद मानते हैं।