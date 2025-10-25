सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली…बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान बोले अमित शाह

चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि NDA के 20 साल के शासन में बिहार में गंभीर अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार में लूट, हत्या और अपराध की बात कर रहे थे। यह 'सौ चूहे खा कर, बिल्ली हज को चली' जैसा है।" उन्होंने आगे कहा- नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल में 2005 की तुलना में हत्या के मामलों में 20 प्रतिशत की कमी आई है।