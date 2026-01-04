बापू के नक्शे कदम पर चले 11 पूर्व सैन्य अफसर, साबरमती आश्रम से दांडी तक करेंगे पदयात्रा

पदयात्रा में लखनऊ से लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, बेंगलूरु से लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार, चेन्नई से भुवनेश्वर से ब्रिगेडियर तुषार मिश्रा, देहरादून से ब्रिगेडियर एस.के. चतुर्वेदी, नोएडा से ब्रिगेडियर गिरिश जोशी व कर्नल गिरीश भंडारी, जम्मू से कर्नल एमजेएस पठाणिया, लेफ्टिनेंट कर्नल वी श्रीनिवासन, पुणे आर के सिंह, हैदराबाद से कर्नल ललित गैरोला, चेन्नई से आईपीएस सेंगथिर सेल्वराज शामिल हैं।