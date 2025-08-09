हाई कोर्ट के 13 जजों ने किया विरोध तो सीजेआई को देना पड़ा दखल, सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना ही आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को उनकी सेवानिवृत्ति तक सुनवाई के लिए कोई आपराधिक मामला नहीं सौंपा जाना चाहिए। इस फैसले का हाई कोर्ट के 13 जजों ने विरोध किया। जिसके बाद इस मामले में चीफ जस्टिस को दखल देना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बदल दिया है।