सीनियर MBBS छात्र जूनियर का कर रहे थे मेंटली हैरेसमेंट, CCTV में कैद हुई घटना: 2 साल के लिए निलंबित

स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पनशेरिया ने इस कार्रवाई के बारे में बताया कि सात तृतीय वर्ष के छात्र और सात द्वितीय वर्ष के छात्र प्रथम वर्ष के छात्रों को परेशान कर रहे थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। ये सभी गांधीनगर के जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज में थे। शिकायत मिलने के बाद तत्काल जांच की गई और इस घटना में शामिल सात तृतीय वर्ष के छात्रों को दो साल के लिए और अन्य सात द्वितीय वर्ष के छात्रों को छह महीने के लिए छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया।