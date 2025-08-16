16 दिन- 20 से ज्यादा जिले…बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा होगी शुरू, महागठबंधन के नेता होंगे शामिल

Vote Adhikar Yatra: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी SIR को लेकर रविवार से ‘वोट अधिकार रैली’ की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस सांसद ने इसको लेकर शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 16 दिन, 20 प्लस जिले हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। यह सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार - ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ की रक्षा की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए।
इसके साथ ही राहुल गांधी ने यात्रा का शेड्यूल भी जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि 17 अगस्त से 1 सितंबर तक यात्रा किन-किन जगहों से होकर जाएगी। बता दें कि यह यात्रा रोहतास से शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी।
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली में इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे। रैली को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि हम कल सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। कल हम सभी महागठबंधन के सहयोगियों के साथ होंगे। हम कई जिलों का दौरा करेंगे और हमारी कोशिश लोगों को जागरूक करने की होगी ताकि किसी भी मतदाता का नाम सूची में न छूटे।
राजद नेता ने कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक होगी और बिहार के 14 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। सिर्फ वोटर का अधिकार वोट देना ही नहीं है।
बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्षी दलों ने एसआईआर को "वोटबंदी" करार दिया और दावा किया कि इससे राज्य में लोकतंत्र "खतरे में" पड़ जाएगा। वहीं 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का एक ऐसा नमूना पेश किया जिसे उन्होंने "परमाणु बम" बताया।