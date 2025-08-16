16 दिन- 20 से ज्यादा जिले…बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा होगी शुरू, महागठबंधन के नेता होंगे शामिल

Vote Adhikar Yatra: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी SIR को लेकर रविवार से ‘वोट अधिकार रैली’ की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस सांसद ने इसको लेकर शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 16 दिन, 20 प्लस जिले हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। यह सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार - ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ की रक्षा की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए।