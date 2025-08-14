Bihar Sir Row: वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम होंगे सार्वजनिक, SC ने EC को दिए आदेश, जानें कहा देख सकते है लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है- बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, उनके नाम बताए जाएं। साथ ही, ये भी बताया जाए कि उनके नाम क्यों काटे गए? वहीं, आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में रखा जाए। अब चुनाव आयोग की धांधली खुलकर सामने आएगी। SIR के नाम पर जो वोट चोरी का खेल किया गया है, उसकी सारी पोल खुल जाएगी।