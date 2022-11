JNU में दो गुटों की झड़प से 2 छात्र घायल, परिसर के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में 2 गुटों में झड़प हो गई है, जिसके कारण 2 छात्र घायल हो गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। अभी तक इसको लेकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

2 students injured after two groups clash in JNU, Delhi Police called in