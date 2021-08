Chamoli Landslide: चमोली में भूस्खलन में फंसे 200 लोगों को किया रेस्क्यू, जोशीमठ-मलारी हाईवे से भी सुरक्षित आवाजाही

नई दिल्ली। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) के चमोली जिले में सोमवार को हुए भूस्खलन ( Chamoli Landslide ) के बाद हड़कंप मच गया था। इस भूस्खलन के चलते गांव में करीब 200 लोग फंस गए थे। लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।

मंगलवार सुबह तक सभी 200 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, ये सभी रैनी गांव के पास तामस इलाके के निवासी थे। वहीं एक अन्य भूस्खलन से जोशीमठ-मलारी हाईवे पर दस दिन से बंद होने के कारण फंसे 280 व्यक्तियों की भी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कर दी गई है।

