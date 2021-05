उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग जिले में दो जगहों पर फटा बादल, मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम

देहरादुन। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश के मौसम में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। इस बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। रुद्रप्रयाग में दो जगहों पर बादल फटने की घटना घटी है।

हालांकि अभी तक इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि बादल फटने की घटना रुद्रप्रयाग के नरकोटा और खांकरा गांव में घटी है। इधर, राहत बचाव कार्य के लिए जिला प्रशासन डीडीआरएफ और रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है।

यह भी पढ़ें :- उत्तराखंड में बारिश से तबाही, चमोली में बादल फटने से 2 लोगों की मौत और कई मलबे में दबे

रुद्रप्रयाग के एसडीएम बृजेश तिवारी ने पुष्टि करते हुए बताया है कि नरकोटा और खांकरा गांव में बादल फटा है। वे घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल, किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

Uttarakhand | Several houses & roads damaged due to a cloudburst in Kumarada village of Chiniyalisaur block, Uttarkashi, earlier today. Officials of local administration are at the spot pic.twitter.com/ysEnO6c0im