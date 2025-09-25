नवरात्रि में परेशान करेगा मानसून, इन राज्यों में 24 घंटे के भीतर होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

Weather Update: हर साल नवरात्रि के दौरान मॉनसून (Monsoon) वापस लौट जाता है या कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। अगले 24 के भीतर कई राज्यों में भारी बारिश का तांडव देखने को मिल सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, अगले कुछ घंटों में गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे इन राज्यों के कई इलाकों में झमाझम बारिश (Heavy Rain Warning) हो सकती है। तो आइये जानें दिल्ली से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में कहां कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली (Delhi Weather) में आज मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है। किसी भी जगह बारिश होने का अनुमान नहीं है। लोगों को सख्त गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक दिल्ली के मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं, पंजाब और हरियाणा में भी आज बारिश का अनुमान नहीं है।
राजस्थान (Rajasthan Rain Alert) से दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौट गया है। आज, इस राज्य के किसी भी जिले में बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि, 28 और 29 सितंबर को कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
मध्य प्रदश (Madhya Pradesh Weather) के सभी जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, गरज-चमक से भी लोगों को सावधान रहने की अपील की गई। अगले पांच दिनों तक मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Weather) के सभी जिलों में भी आज भारी बारिश का तांडव देखने को मिलेगा। बारिश को लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए येलो तो कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले पांच दिनों तक मौसम में कोई बदलाव का अनुमान नहीं है। इस दौरान, बिजली से भी सतर्क रहने की अल्लाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Weather) के सिर्फ सात जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। चित्रकूट, प्रयागराज, कौशांबी, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में भयंकर बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है।
आज बिहार (Bihar Rainfall Alert) के आधे हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार के 18 जिलों में अत्यंत वर्षा हो सकती है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में आज भारी बारिश देखने को मिलेगा।
नवरात्री के वक्त झारखंड (Jharkhand Heavy Rainfall Alert) के सभी जिलों में भी बारिश करेगी। आज सभी जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले पांच दिनों तक मौसम में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है।
आज ओडिशा, असम, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्णाटक और पश्चिक बंगाल के भी कई हिस्सों में भी अत्यंत बारिश का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान, बिजली से भी सावधान रहने की अपील की गई है।