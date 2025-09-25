नवरात्रि में परेशान करेगा मानसून, इन राज्यों में 24 घंटे के भीतर होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Weather) के सभी जिलों में भी आज भारी बारिश का तांडव देखने को मिलेगा। बारिश को लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए येलो तो कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले पांच दिनों तक मौसम में कोई बदलाव का अनुमान नहीं है। इस दौरान, बिजली से भी सतर्क रहने की अल्लाह दी गई है।