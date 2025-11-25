26/11: कानून की फौलादी ताकत से देश के हौसले बुलंद और दहशत के नापाक इरादे नाकाम,एक्सपर्ट से जानें

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट, कोलकाता उच्च न्यायालय के विधिवेत्ता और हिंदू सनातन गुरु योगी प्रोचिता मजूमदार ने patrika.com से बातचीत में कहा कि हम भारतीय हैं और भारतीय संविधान सभी भारतीयों को समानता का अधिकार देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि देश में सबको बराबरी का अधिकार है, कोई विदेशी है तो उसे भी बराबरी का ​अधिकार है। इसलिए हम यह विश्वास करते हैं भारत में हर धर्म के लोगों को समान अधिकार है। यह कानून की ताकत है कि हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य मजूमदार ने कहा कि हर आतंकी हमला देश पर हमला है और भारत के हर धर्म का हर व्यक्ति आतंकवाद को पसंद नहीं करता है और आतंकवादियों से नफरत करता है। कानून की ताकत के आगे आतंकवाद कुछ नहीं है।