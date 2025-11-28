Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

’20 दिनों में 26 BLO की मौत ऐसा लग रहा जैसे…’, कांग्रेस ने SIR को लेकर BJP पर निशाना साधा

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया को वोटर लिस्ट से नाम काटने का हथियार बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा- भाजपा वोट चुराते पकड़ी गई है।

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 28, 2025

deaths of blos heated up sir issue over 9 crore forms yet to be digitized with 8 days to go know update

BLOs की मौतों से गरम हुआ SIR का मुद्दा। (फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज)

देश के कई राज्यों में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रोसेस चल रहा है। जिसका सपोर्ट करने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है।

सुप्रिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- एक बात साफ है- भाजपा वोट चुराते हुए पकड़ी गई है। जिस राज्य में आप 20 साल से सत्ता में हैं, वहां 93 परसेंट स्ट्राइक रेट नामुमकिन है। बच्चा-बच्चा जानता है कि SIR के जरिए वोट चोरी हो रही है। बिहार में क्या हुआ, यह तो सबको पता है।

थोड़ा समय लेकर SIR करवाओ- कांग्रेस

सुप्रिया ने पिछले 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत पर जोर दिया। इसे 'दिनदहाड़े मर्डर' बताया। उन्होंने गोंडा के बीएलओ विपिन यादव का भी जिक्र किया, जिन्होंने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था।

उन्होंने कहा- बच्चा-बच्चा जानता है कि पूरे देश में SIR हो रहे हैं, जिस तरह से 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हुई है, वह दिनदहाड़े हत्या जैसा है। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा समय लेकर SIR करवाओ। गोंडा में जहर खाकर आत्महत्या करने वाले BLO विपिन यादव के परिवार का कहना है कि उन पर वोटर लिस्ट से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाने का दबाव था।

चुनाव आयोग की सुप्रिया ने की आलोचना

सुप्रीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग की भी आलोचना की। कांग्रेस नेता ने कहा- SIR के चलते 26 बूथ लेवल ऑफिसर की मौत हुई है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि देश के सामने एक कड़वा सच है। ज्ञानेश गुप्ता कहां हैं?

सुप्रिया ने आगे कहा- महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन की लिस्ट सामने आई है, जिसमें दो कोचिंग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड 200 लोगों के पते दिखाए गए हैं, जहां चिड़िया भी नहीं बैठ सकती। राहुल गांधी की वजह से इस देश को वोट चोरी के सबूत और प्रूफ मिले हैं और न तो ज्ञानेश गुप्ता और न ही BJP के पास उन सबूतों का एक भी जवाब है।

SIR का मामला छोटा नहीं- कांग्रेस

इससे पहले बुधवार को भी सुप्रिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए खुलेआम वोट चोरी करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा- SIR का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। यह वोट चोरी का सबसे ताकतवर तरीका है, इसीलिए इसका इतने खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है।

फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी को होगी पब्लिश

बता दें कि चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा फेज करेगा, जिसकी फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी, 2026 को पब्लिश होने वाली है।

SIR का पहला फेज बिहार में सितंबर में असेंबली इलेक्शन से पहले पूरा हो गया था। इस एक्सरसाइज में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

