’20 दिनों में 26 BLO की मौत ऐसा लग रहा जैसे…’, कांग्रेस ने SIR को लेकर BJP पर निशाना साधा

उन्होंने कहा- बच्चा-बच्चा जानता है कि पूरे देश में SIR हो रहे हैं, जिस तरह से 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हुई है, वह दिनदहाड़े हत्या जैसा है। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा समय लेकर SIR करवाओ। गोंडा में जहर खाकर आत्महत्या करने वाले BLO विपिन यादव के परिवार का कहना है कि उन पर वोटर लिस्ट से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाने का दबाव था।