दो दर्जन से ज्यादा मौतों से विवादों में घिरा SIR, समझिए बीएलओ पर काम का है कितना बोझ

चुनाव आयोग के मुताबिक इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओ को प्रतेयक मतदाता के घर तीन-तीन बार जाना होगा। 51 करोड़ मतदाता हैं और एक घर में चार मतदाता मान लिए जाएं तो करीब 12.75 करोड़ घर जाना होगा। एक बीएलओ के हिस्से 239 घर आएंगे। 30 दिन के हिसाब से उन्हें रोज 8 घर जाना होगा। अगर तीन बार का हिसाब लगाएं तो कह सकते हैं कि 24 घर जाना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि 50 फीसदी मतदाताओं (जो बहुत ज्यादा है) ने ऑनलाइन फॉर्म भरा तो भी रोज 12 का हिसाब बनता है। यह कम से कम तीन-चार घंटे का काम है।