पैसे डबल होने के चक्कर में फंस गए 3000 लोग, ठगों को हुआ 232 करोड़ का मुनाफा, जानिए कैसे लगाया चूना

दिल्ली पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जुलाई 2023 में एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया। मंत्रालय के अधिकारी को मुद्रा बाजार में निवेश करने और एक साल के भीतर पैसा दोगुना करने के नाम पर 27 लाख रुपये ट्रांसफर कराये। अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।