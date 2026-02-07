पिघलते ग्लेशियरों से बनीं 31,000 झीलें, फिर आ सकती है केदारनाथ जैसी तबाही, 30 लाख जान पर मंडरा रहा खतरा

हिमालय में बन रही ग्लेशियर झीलें ( प्रतिकात्मक फोटोःAI)
हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ अब जीवन देने वाली नदियों के बजाय 'ग्लेशियर सुनामी' की भूमिका बना रही है। आइआइटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार पूरे एशिया के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 31,000 से अधिक ग्लेशियल झीलें बन गई हैं और यह तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि इन झीलों के प्राकृतिक बांध टूटते हैं, तो यह 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसी तबाही ला सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह झीलें अब किसी 'टाइम बम' की तरह टिक-टिक कर रही हैं।
जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो वे अपने पीछे बड़े गड्ढे छोड़ जाते हैं जो पानी से भर जाते हैं। इन्हें 'ग्लेशियल लेक' कहा जाता है। इन झीलों को रोकने वाले कच्चे बांध पत्थर, मिट्टी और बर्फ के मलबे से बने होते हैं, जो बहुत कमजोर होते हैं।ऊंचाई पर होने के कारण, जब ये बांध टूटते हैं, तो पानी नीचे की ओर अत्यधिक रफ्तार से गिरता है। गांवों तक पहुंचते—पहुंचते यह सैलाब रास्ते में आने वाले घर, पुल और पावर प्लांट को पल भर में मिटा सकता है।
पहाड़ों की दुर्गम ऊंचाइयों और बादलों के कारण इन झीलों पर नजर रखना मुश्किल था। लेकिन आइआइटी रुड़की की टीम ने नासा और ईएसए के सैटेलाइट डेटा, रडार सेंसर और हाई-रिजॉल्यूशन मैप्स की मदद से एक 'ऑटोमेटेड इन्वेंट्री' तैयार की है, जो इन झीलों के हर छोटे-बड़े बदलाव को ट्रैक कर रही है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इन झीलों को फटने के लिए किसी बड़े भूकंप की जरूरत नहीं है। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटना या भारी बारिश भी दबाव बढ़ाकर इन्हें तोड़ सकती है। अक्सर इन क्षेत्रों में मदद पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी होती है और सुरक्षित निकलना नामुमकिन हो जाता है।
