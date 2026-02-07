पिघलते ग्लेशियरों से बनीं 31,000 झीलें, फिर आ सकती है केदारनाथ जैसी तबाही, 30 लाख जान पर मंडरा रहा खतरा

हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ अब जीवन देने वाली नदियों के बजाय 'ग्लेशियर सुनामी' की भूमिका बना रही है। आइआइटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार पूरे एशिया के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 31,000 से अधिक ग्लेशियल झीलें बन गई हैं और यह तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि इन झीलों के प्राकृतिक बांध टूटते हैं, तो यह 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसी तबाही ला सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह झीलें अब किसी 'टाइम बम' की तरह टिक-टिक कर रही हैं।