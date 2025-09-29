केरल में इंटरनेट दुरुपयोग के कारण 4 साल में 41 नाबालिगों ने की आत्महत्या, सीएम ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Photo-IANS)
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं के कारण नाबालिगों द्वारा आत्महत्या करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में 41 नाबलिगों ने मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं के कारण आत्महत्या की है। सीएम ने विधानसभा में बताया कि यह आंकड़े 2021 से इस साल 9 सितंबर तक के है।
सीएम ने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग के कारण यौन शोषण और नशीली दवाओं के दुरुपयोग में फंसे 30 नाबालिगों का पता लगाया गया है।
सीएम ने आगे कहा कि 2021 से मई 2024 तक यह आंकड़ा 24 था। इसके बाद नाबालिगों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में वृद्धि हुई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 6 डिजिटल नशामुक्ति केंद्र है, जहां वर्तमान में 275 नाबालिगों का इलाज चल रहा है।
मोबाइल और इंटरनेट की लत के कारण व्यवहार में आने वाले बदलावों को दूर करने के उद्देश्य से केंद्रों ने अब तक 1189 नाबालिगों का डिजिटल लत से छुटकारा पाने के लिए इलाज किया है। इस वित्तीय वर्ष में आठ और केंद्र खोलने की भी योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नाबालिगों को ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया, फर्जी शॉपिंग साइटों और पोर्न साइटों की लत से दूर रखना है। बता दें कि प्रदेश में डिजिटल नशामुक्ति कार्यक्रम कुछ समय से चल रहे हैं।
