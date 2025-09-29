Patrika LogoSwitch to English

केरल में इंटरनेट दुरुपयोग के कारण 4 साल में 41 नाबालिगों ने की आत्महत्या, सीएम ने दी जानकारी

CM विजयन ने कहा- पिछले 4 साल में 41 नाबलिगों ने मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं के कारण आत्महत्या की है।

less than 1 minute read

भारत

image

Ashib Khan

Sep 29, 2025

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Photo-IANS)

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं के कारण नाबालिगों द्वारा आत्महत्या करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में 41 नाबलिगों ने मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं के कारण आत्महत्या की है। सीएम ने विधानसभा में बताया कि यह आंकड़े 2021 से इस साल 9 सितंबर तक के है।

30 नाबालिगों का लगाया पता

सीएम ने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग के कारण यौन शोषण और नशीली दवाओं के दुरुपयोग में फंसे 30 नाबालिगों का पता लगाया गया है।

2024 तक 24 था आंकड़ा

सीएम ने आगे कहा कि 2021 से मई 2024 तक यह आंकड़ा 24 था। इसके बाद नाबालिगों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में वृद्धि हुई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 6 डिजिटल नशामुक्ति केंद्र है, जहां वर्तमान में 275 नाबालिगों का इलाज चल रहा है। 

1189 नाबालिगों का किया इलाज

मोबाइल और इंटरनेट की लत के कारण व्यवहार में आने वाले बदलावों को दूर करने के उद्देश्य से केंद्रों ने अब तक 1189 नाबालिगों का डिजिटल लत से छुटकारा पाने के लिए इलाज किया है। इस वित्तीय वर्ष में आठ और केंद्र खोलने की भी योजना है।

प्रदेश में चल रहा नशामुक्ति कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नाबालिगों को ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया, फर्जी शॉपिंग साइटों और पोर्न साइटों की लत से दूर रखना है। बता दें कि प्रदेश में डिजिटल नशामुक्ति कार्यक्रम कुछ समय से चल रहे हैं। 

करूर भगदड़ मामले की जांच के लिए तमिलनाडु जाएगा NDA का प्रतिनिधिमंडल, जानें किस-किस नेता को किया शामिल
राष्ट्रीय

Published on:

29 Sept 2025 06:10 pm

