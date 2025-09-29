केरल में इंटरनेट दुरुपयोग के कारण 4 साल में 41 नाबालिगों ने की आत्महत्या, सीएम ने दी जानकारी

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं के कारण नाबालिगों द्वारा आत्महत्या करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में 41 नाबलिगों ने मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं के कारण आत्महत्या की है। सीएम ने विधानसभा में बताया कि यह आंकड़े 2021 से इस साल 9 सितंबर तक के है।