करूर भगदड़ मामले की जांच के लिए तमिलनाडु जाएगा NDA का प्रतिनिधिमंडल, जानें किस-किस नेता को किया शामिल

पुलिस के अनुसार विजय अपने प्रचार वाहन के अंदर काफी देर तक रहे, जिसके कारण वहां भीड़ बढ़ गई और वहां मौजूद लोगों में बेचैनी फैल गई। स्थिति उस समय नियंत्रण से बाहर हो गई जब भीड़ विजय को करीब से देखने के लिए आगे बढ़ी। भीड़ में से कई लोग बेहतर नज़ारा पाने के लिए स्टील के शेड और पेड़ों पर चढ़ गए थे। जब ये शेड ढह गए, तो वे नीचे मौजूद लोगों पर गिर पड़े, जिसके बाद भगदड़ मच गई और लोग दम घुटने और कुचलने से मारे गए।