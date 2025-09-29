करूर भगदड़ मामले की जांच के लिए तमिलनाडु जाएगा NDA का प्रतिनिधिमंडल, जानें किस-किस नेता को किया शामिल

करूर का दौरा करेगा NDA का प्रतिनिधिमंडल (Photo-X)
Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर जिले में एक्टर से राजनेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ की घटना पर बीजेपी ने कड़ा रूख अपनाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। नड्डा ने एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है जो करूर का दौरा करेगा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई।
इस प्रतिनिधिमंडल की कमान बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को सौंपी गई है। वहीं इसमें अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, ब्रज लाल, श्रीकांत शिंदे, अपराजिता सारंगी, रेखा शर्मा और पुत्ता महेश कुमार को शामिल किया गया है।
बता दें कि एनडीए के 8 नेताओं का यह प्रतिनिधिमंडल करूर का दौरा करेगा और उन स्थितियों का पता लगाएगा जिसकी वजह से हादसा हुआ है। इसके अलावा पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेगा। टीम की तरफ से घटना के कारणों पर एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी और इसे जल्द सौंपा जाएगा।
पुलिस ने करूर भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि पुलिस ने विजय के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन पार्टी के तीन प्रमुख नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 125 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना) और 223 (आदेश की अवज्ञा) के साथ-साथ तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस के अनुसार विजय अपने प्रचार वाहन के अंदर काफी देर तक रहे, जिसके कारण वहां भीड़ बढ़ गई और वहां मौजूद लोगों में बेचैनी फैल गई। स्थिति उस समय नियंत्रण से बाहर हो गई जब भीड़ विजय को करीब से देखने के लिए आगे बढ़ी। भीड़ में से कई लोग बेहतर नज़ारा पाने के लिए स्टील के शेड और पेड़ों पर चढ़ गए थे। जब ये शेड ढह गए, तो वे नीचे मौजूद लोगों पर गिर पड़े, जिसके बाद भगदड़ मच गई और लोग दम घुटने और कुचलने से मारे गए।
