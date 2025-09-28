Karur Stampede: कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, जो तमिलनाडु में विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच?

पुलिस के मुताबिक एक्टर विजय की रैली दोपहर 3 बजे निर्धारित थी, लेकिन वे शाम 7.30 बजे पहुंचे थे। आयोजकों ने लगभग 10,000 लोगों की भीड़ के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी जी. वेंकटरमण के अनुसार, लगभग 27,000 लोग पहुंचे, जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। बताया गया कि कार्यक्रम स्थल पर इतनी बड़ी भीड़ के लिए भोजन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जो घंटों धूप में इंतज़ार कर रही थी।