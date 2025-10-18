आरक्षण की मांग को लेकर इस राज्य में धनतेरस पर बंद की घोषणा, जानिए क्या खुला क्या रहेगा बंद?

पिछड़े वर्ग समुदायों को स्थानीय निकाय चुनावों में 42 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर तेलंगाना में आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। बीसी संयुक्त कार्रवाई समिति के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया था जो सरकार के आरक्षण संबंधी आदेश पर रोक लगा चुका था। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह फैसला बीसी समुदाय के हक को छीन रहा है, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि मुद्दे पर जल्द चर्चा होगी।