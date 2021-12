साल 2021 में मोदी सरकार द्वारा लिए गए 5 अहम फैसले

साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिसने देश की राजनीति की दशा-दिशा बदलने का काम किया है। इस साल मोदी सरकार के लिए कुछ विषम परिस्थितियां भी सामने आयी। उदाहरण के लिए कोविड-19 की दूसरी लहर, LAC पर चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और तीनों कृषि कानूनों का वापस लेना। नजर डालते हैं केंद्र सरकार द्वारा इस साल लिए गए पांच अहम फैसलों पर-

I-T Rule 2021

केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए आईटी नियम बनाएं जिससे Over The Top ( OTT ) प्लेटफार्म और डिजिटल पोर्टल के लिए शिकायत निवारण प्रणाली बनाना अनिवार्य हो गया है। नियमों ने 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हर महीने एक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना और उनके आधार पर कार्रवाई करना आवश्यक कर दिया है। इस कारण से केंद्र और कुछ ऑनलाइन पोर्टल के बीच थोड़ा गतिरोध भी पैदा हुआ। उनका कहना है कि नए नियम अवैध और असंवैधानिक हैं। लेकिन केंद्र सरकार इस गतिरोध से बिल्कुल नहीं डिगा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस कानून का पालन तो सभी को करना ही होगा।



तीनों कृषि कानून वापस लेना

साल 2020 के नवंबर से ही हजारों- हजार की संख्या में मुखयतः पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली और उसके आसपास के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और सरकार की हर अपील को नकारते हुए सड़क पर धरना जारी रखा। अंत में मोदी सरकार ने 19 नवंबर 2021 को तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया और किसानों के द्वारा जारी आंदोलन पर विराम लगाया।



