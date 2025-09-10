कोविड महामारी ने कपिल को डुबाया, मछली के व्यापार ने उबारा: यहां पढ़िए ‘नीली क्रांति’के 5 साल का लेखाजोखा

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक के कपिल तलवार की कहानी प्रेरणादायक है। कोविड-19 महामारी ने उनकी आजीविका छीन ली थी, लेकिन PMMSY ने उन्हें नया रास्ता दिखाया। वित्त वर्ष 2020-21 में उन्होंने योजना के तहत 40% सब्सिडी और मत्स्य पालन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से जिले की सबसे बड़ी बायोफ्लॉक मछली पालन इकाई स्थापित की। 50 टैंक में पंगेसियस और सिंघी मछलियों का पालन शुरू किया, जिसमें 50,000 पंगेसियस का उत्पादन हुआ। इसके साथ ही उन्होंने सजावटी मछलियों का पालन शुरू किया। इस पहल ने न केवल उनकी आय बहाल की, बल्कि 7 लोगों (5 पुरुष, 2 महिलाएं) को रोजगार भी दिया। कपिल अब ग्रामीण महिलाओं को मछली पालन का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जो योजना की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है।