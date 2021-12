देश में ओमिक्रॉन के 6 नए मामले और सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 2 और राजस्थान में 4 केस मिले हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है।

