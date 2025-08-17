65 साल की बूढ़ी मां का 39 साल के बेटे ने किया रेप, जानिए आरोपी ने क्यों कहा- ये मां के लिए सजा

पीड़िता ने दिल्ली पुलिस को बताया कि वह अपने रिटायर्ड पति, आरोपी बेटे और एक बेटी के साथ रहती है। बड़ी बेटी की शादी कुछ साल पहले हो गई। वह पास के ही ससुराल में रहती है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि 17 जुलाई को वह अपने पति और बेटी के साथ धार्मिक यात्रा पर साऊदी अरब गई थी। यात्रा के दौरान ही आरोपी ने अपने पिता को फोन कर तुरंत दिल्ली आने को कहा। वापस आने पर आरोपी बेटे ने पिता से कहा कि वह मुझे (बुजुर्ग महिला) तलाक दे दें, क्योंकि उसने बचपन में देखा था कि मेरा दूसरे लोगों से संबंध थे।