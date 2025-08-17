65 साल की बूढ़ी मां का 39 साल के बेटे ने किया रेप, जानिए आरोपी ने क्यों कहा- ये मां के लिए सजा

Son Raped Old Mother: दिल्ली में एक 39 साल के युवक ने अपनी 65 साल की बुजुर्ग मां का रेप किया। आरोप है कि युवक ने अपनी मां का दो बार रेप किया और अपने पिता को तलाक लेने का दवाब बनाया। पीड़िता अपनी 25 साल की बेटी के साथ थाना पहुंची। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने दिल्ली पुलिस को बताया कि वह अपने रिटायर्ड पति, आरोपी बेटे और एक बेटी के साथ रहती है। बड़ी बेटी की शादी कुछ साल पहले हो गई। वह पास के ही ससुराल में रहती है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि 17 जुलाई को वह अपने पति और बेटी के साथ धार्मिक यात्रा पर साऊदी अरब गई थी। यात्रा के दौरान ही आरोपी ने अपने पिता को फोन कर तुरंत दिल्ली आने को कहा। वापस आने पर आरोपी बेटे ने पिता से कहा कि वह मुझे (बुजुर्ग महिला) तलाक दे दें, क्योंकि उसने बचपन में देखा था कि मेरा दूसरे लोगों से संबंध थे।
महिला ने कहा कि जब हम 1 अगस्त को लौटे तो आरोपी ने जबरन बुर्का उतरवाया और दुष्कर्म किया। इसके बाद वह घर छोड़कर बड़ी बेटी के पास चली गई। 14 अगस्त को जब वह दोबारा आई तो एक बार फिर आरोपी बेटे ने उसके साथ दरिंदगी की। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी बेटे ने उससे कहा कि वह बचपन में ही उसे बिगाड़ चुकी थी। अन्य मर्दों से अवैध संबंध होने के चलते ही वह उसे यह सजा दे रहा है।
पीड़िता ने कहा कि शर्मींदगी के कारण उसने कुछ दिनों तक यह बात छुपाई, लेकिन फिर छोटी बेटी ने उसे हिम्मत दी। इसके बाद मां-बेटी ने हौज काजी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार) के तहत केस दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है।