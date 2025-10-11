अटलांटिक महासागर में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, अमेरिका में सुनामी की चेतावनी जारी

यह भूकंप धरती की सतह से लगभग नौ मील (लगभग 14.5 किलोमीटर) नीचे पैदा हुआ था। इस भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक भी महसूस किए गए थे। इस भूकंप के बाद दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप आने के 19 मिनट बाद यह सुनामी अलर्ट जारी किया था। इसमें भूकंप के केंद्र से लगभग 620 मील के दायरे में आने वाले तटीय इलाकों में, खासकर चिली में, खतरनाक लहरें उठने की चेतावनी दी गई थी।