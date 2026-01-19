नाबालिग लड़की का गैंगरेप, पुरुलिया में 7 आरोपी गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप के मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। शुक्रवार शाम को 17 साल की लड़की अपने दोस्त के घर जाने के लिए घर से निकली थी। रात होने के बाद भी वह घर नहीं लौटी, तो परिवार को उसकी चिंता होने लगी। इसके बाद लड़की के पिता ने पुरुलिया सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कुछ घंटों में ही लड़की को ढूंढ निकाला। पूछताछ में पता चला कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया।