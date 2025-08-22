8-10 एयरबेस हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार: IAF प्रमुख ने बताया युद्ध-तैयारी का राज

Air Chief Marshal A.P. Singh: वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने शुक्रवार नई दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना (IAF) की ताकत और तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में निरंतर निवेश और कठिन प्रशिक्षण की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा सशस्त्र बलों और पुलिस की सतर्कता पर टिकी है। उन्होंने कहा, हमारी सीमाएं, चाहे बाहरी खतरे हों या आंतरिक, रक्षा बलों और पुलिस के कारण सुरक्षित हैं। इसे खर्च का बोझ नहीं, बल्कि जरूरत मानना चाहिए।