नरेंद्र मोदी अभी बने रहेंगे PM! RSS का आया जवाब, ’75 में रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं’ जानिए क्या है बंगाल फतह की तैयार

PM Narendra Modi Will Not Retirement: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते हुए स्पष्ट किया है कि संगठन के संविधान में 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है। यह बयान उस समय आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे और विपक्षी दल RSS प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान का हवाला देकर उनकी सेवानिवृत्ति की अटकलें लगा रहे हैं। भागवत ने जुलाई में नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह में कहा था कि नेताओं को 75 वर्ष की आयु में पद छोड़कर नए लोगों को मौका देना चाहिए। RSS के वरिष्ठ सूत्रों ने इस बयान को संदर्भ से बाहर बताते हुए कहा, प्रत्येक संगठन को अपने नियमों के अनुसार काम करना चाहिए।