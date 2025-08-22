कांग्रेस-राजद पर PM मोदी का हमला: ‘लालटेन राज में बिहार को लूटा गया’

PM Modi Bihar visit: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गयाजी में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेल, सड़क, बिजली, आवास, जलापूर्ति और स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती बताते हुए कहा कि यहां से लिया गया संकल्प कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार से लिए गए संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारत की रक्षा नीति को नया आयाम दिया है। आतंकवादी चाहे पाताल में छिपें, भारत की मिसाइलें उन्हें ढूंढ निकालेंगी।
मोदी ने संविधान संशोधन बिल का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत, यदि कोई जनप्रतिनिधि गिरफ्तार होता है और 30 दिनों में जमानत नहीं मिलती, तो उसे 31वें दिन पद छोड़ना होगा। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर तंज कसते हुए कहा कि इस कानून का विरोध वही कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
पीएम मोदी ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने उनकी हर मिसाइल को हवा में नाकाम कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवादियों को अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। यह बयान भारत की मजबूत रक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है।
एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दलों ने परियोजनाओं को लटकाकर पैसे कमाने की नीति अपनाई, लेकिन एनडीए सरकार ने समयबद्धता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें बिहारियों को उनके राज्य में घुसने से रोकने की बात कही गई थी। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार बिहारियों को उनके ही राज्य में रोजगार और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीएम ने हाल ही में शुरू हुई 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' का उल्लेख किया। इसके तहत पहली नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता और निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी।
पीएम ने कहा कि पीएम आवास योजना ने बिहार के मगध क्षेत्र में 16,000 से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए हैं। इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिला है। उन्होंने वादा किया कि यह योजना तब तक चलेगी, जब तक हर गरीब को घर न मिल जाए।
पीएम ने औटा और बेगूसराय के बीच 8 किलोमीटर लंबे छह लेन पुल का उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था। यह पुल बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। मोदी ने कहा कि बिहार का विकास एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। पुरानी समस्याओं का समाधान और नई प्रगति के रास्ते बनाए जा रहे हैं। यह आयोजन बिहार के लिए विकास की नई गाथा लिखने का प्रतीक है।