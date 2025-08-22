Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस-राजद पर PM मोदी का हमला: ‘लालटेन राज में बिहार को लूटा गया’

PM Modi Bihar visit: पीएम मोदी ने गयाजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद नहीं जानते थे कि पैसों का कभी मोल नहीं समझा।

पटना

Shaitan Prajapat

Aug 22, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

PM Modi Bihar visit: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गयाजी में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेल, सड़क, बिजली, आवास, जलापूर्ति और स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती बताते हुए कहा कि यहां से लिया गया संकल्प कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार से लिए गए संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारत की रक्षा नीति को नया आयाम दिया है। आतंकवादी चाहे पाताल में छिपें, भारत की मिसाइलें उन्हें ढूंढ निकालेंगी।

भ्रष्टाचार पर नया कानून

मोदी ने संविधान संशोधन बिल का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत, यदि कोई जनप्रतिनिधि गिरफ्तार होता है और 30 दिनों में जमानत नहीं मिलती, तो उसे 31वें दिन पद छोड़ना होगा। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर तंज कसते हुए कहा कि इस कानून का विरोध वही कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

ये भी पढ़ें

‘आधार कार्ड स्वीकार करना ही होगा’, बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिया साफ निर्देश
राष्ट्रीय
image

आतंक पर कड़ा प्रहार

पीएम मोदी ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने उनकी हर मिसाइल को हवा में नाकाम कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवादियों को अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। यह बयान भारत की मजबूत रक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है।

विपक्ष पर तीखा हमला

एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दलों ने परियोजनाओं को लटकाकर पैसे कमाने की नीति अपनाई, लेकिन एनडीए सरकार ने समयबद्धता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें बिहारियों को उनके राज्य में घुसने से रोकने की बात कही गई थी। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार बिहारियों को उनके ही राज्य में रोजगार और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

युवाओं के लिए रोजगार योजना

पीएम ने हाल ही में शुरू हुई 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' का उल्लेख किया। इसके तहत पहली नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता और निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी।

पीएम आवास योजना की सौगात

पीएम ने कहा कि पीएम आवास योजना ने बिहार के मगध क्षेत्र में 16,000 से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए हैं। इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिला है। उन्होंने वादा किया कि यह योजना तब तक चलेगी, जब तक हर गरीब को घर न मिल जाए।

गंगा पर छह लेन पुल

पीएम ने औटा और बेगूसराय के बीच 8 किलोमीटर लंबे छह लेन पुल का उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था। यह पुल बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। मोदी ने कहा कि बिहार का विकास एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। पुरानी समस्याओं का समाधान और नई प्रगति के रास्ते बनाए जा रहे हैं। यह आयोजन बिहार के लिए विकास की नई गाथा लिखने का प्रतीक है।

ये भी पढ़ें

‘मुझसे कहा- तुम्हारा रेप करना चाहता हूं’, एक्ट्रेस के बाद ट्रांस महिला ने कांग्रेस विधायक पर लगाए गंभीर आरोप
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 03:51 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस-राजद पर PM मोदी का हमला: ‘लालटेन राज में बिहार को लूटा गया’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.