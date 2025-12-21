BJP को 8 ट्रस्ट ने दिए ₹3,112 करोड़, कांग्रेस को 5 ने नहीं दिया एक भी पैसा, मिले केवल ₹300 करोड़

जनप्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट को मुंबई स्थित KEC इंटरनेशनल लिमिटेड ने 1.02 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसमें से ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपए शिवसेना (उबाटा) को चंदा दिया। वहीं, हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट को 35.65 करोड़ रुपए का दान मिला और इसने 30.15 करोड़ रुपए BJP को दिए। हार्मनी को चंदा का बड़ा हिस्सा भारत फोर्ज लिमिटेड से आया। वहीं, इस ट्रस्ट को 8 करोड़ रुपए सारलोहा एडवांस्ड मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिया। जिसे बाद में राजनीति दलों को चंदे के रूप में दिया गया।