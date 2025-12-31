SIR विवाद: सीईसी ज्ञानेश कुमार के चलते ट्रेन से कट गए मेरे पिता- बेटे ने पुलिस को दी शिकायत

रिटायर्ड अधिकारी दुर्जन माझी के बेटे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके पिता का नाम 2002 बंगाल SIR रोल में था, लेकिन EC की वेबसाइट पर अपलोड की गई 2002 SIR लिस्ट से गायब हो गया, जिसके कारण उन्हें हियरिंग नोटिस भेजा गया। पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में 75 साल के बिमल शी को भी SIR को लेकर सुनवाई का नोटिस मिला था। इसके बाद वह भी अपने घर की अटारी में फंदे से लटके हुए मिले। उनके परिजनों ने कहा कि 2002 के SIR में उनका नाम नहीं था, क्योंकि वह उस समय कोलकाता में तैनात थे।