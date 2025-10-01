Chennai Power Plant में बड़ा हादसा, 9 मजदूरों की मौत, सीएम और पीएम ने की मुआवजा देने की घोषणा की

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के सचिव और तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (TANGEDCO) के अध्यक्ष डॉ. जे. राधाकृष्णन ने कहा, "एन्नोर थर्मल पावर निर्माण स्थल पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां एक स्टील का आर्च गिर गया और 9 लोगों की मौत हो गई। ये लोग असम और आसपास के इलाकों से थे। एक व्यक्ति घायल हुआ है। बीएचईएल के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं।"