Chennai Power Plant में बड़ा हादसा, 9 मजदूरों की मौत, सीएम और पीएम ने की मुआवजा देने की घोषणा की

चेन्नई के थर्मल पावर स्टेशन हादसे में 9 की मौत
Chennai Power Plant Accident: तमिलनाडु में चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित एन्नोर सुपरक्रिटिकल पावर स्टेशन में निर्माणाधीन कोयला हैंडलिंग बाड़े के ढह जाने से असम के 9 प्रवासी मज़दूरों की मौत (Nine migrant workers from Assam were killed) हो गई।
निर्माण कार्य के दौरान 45 फीट की ऊंचाई से गिरने से 9 मजदूरों की मौत हो गई। यह दुर्घटना एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) परिसर के अंदर हुई, जिसमें एक मज़दूर घायल हो गया और उसका इलाज चल रहा है। घायल कर्मचारी को दुर्घटना स्थल से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया।
यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर विशाल वलयाकार संरचना पर कार्य कर रहे थे। बताया गया कि कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे शटरिंग अचानक गिर गई और मजदूर नीचे जा गिरे। कुछ रिपोर्टों में क्रेन की डोर टूटने की आशंका भी जताई गई है।
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के सचिव और तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (TANGEDCO) के अध्यक्ष डॉ. जे. राधाकृष्णन ने कहा, "एन्नोर थर्मल पावर निर्माण स्थल पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां एक स्टील का आर्च गिर गया और 9 लोगों की मौत हो गई। ये लोग असम और आसपास के इलाकों से थे। एक व्यक्ति घायल हुआ है। बीएचईएल के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं।"
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तमिल में जारी एक बयान में उन्होंने कहा, "भेल द्वारा एन्नोर पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर हुई दुर्घटना में असम के नौ श्रमिकों की मौत की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।"
एमके स्टालिन ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शवों को असम पहुँचाया जाए। उन्होंने बिजली मंत्री शिवशंकर और टीएएनजीईडीसीओ के वरिष्ठ अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी संवेदना व्यक्त की और अपने राज्य के श्रमिकों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार के लिए निर्माण कार्य करते समय आज तिरुवल्लूर जिले के मिंजुर में एक निर्माण स्थल पर गिरने से असम के 9 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई।
"पीड़ितों में से 4 कार्बी आंगलोंग जिले के और 5 होजई जिले के हैं। हम उनके पार्थिव शरीर जल्द से जल्द वापस लाने के लिए तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं।"
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "उनके परिवारों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।"
