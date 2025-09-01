झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी: JJMP के 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 5 AK राइफल समेत 1700 कारतूस बरामद

हाल ही में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने एक अन्य सफल अभियान में छत्तीसगढ़ के कुख्यात माओवादी कमांडर संदीप उर्फ हिडिमा पाडेयाम और माओवादी एरिया कमेटी के सदस्य शिवा बोदरा उर्फ शिबु को गिरफ्तार किया था। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एएसपी पारस राणा के नेतृत्व में कोबरा 209 बटालियन और पुलिस ने सारंडा जंगल में अभियान चलाया। इस दौरान एक पिस्टल, 11 कारतूस, दो मैगजीन, दो वॉकी-टॉकी, डेटोनेटर और आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया।