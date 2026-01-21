9 साल की लड़की के बच्चे को जन्म देने वाले वीडियो की सामने आई सच्चाई, देखें वीडियो

वायरल वीडियो (X)
Preganant Girl Video Viral : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कैथल जिले में नौ साल की एक बच्ची मां बन गई है। वीडियो में अस्पताल का दृश्य दिखाया गया है, जहां एक लड़की की गोद में नवजात बच्ची दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि कैथल सिटी थाना की प्रभारी गीता इस घटना को लेकर अपना अनुभव साझा कर रही हैं।
वायरल वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया कि 12 साल के भाई ने ही अपनी छोटी बहन के साथ गलत काम किया, जिसके चलते वह गर्भवती हुई। इस सनसनीखेज दावे के चलते वीडियो ने सोशल मीडिया पर भारी हलचल मचा दी।
जांच में सामने आया है कि यह वीडियो पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। दरअसल, वायरल वीडियो 5 मार्च 2025 का है, जो कैथल में आयोजित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट सेमिनार का है। इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी गीता कानून से जुड़े मामलों में अपने अनुभव और तफ्तीश से संबंधित जानकारी साझा कर रही थीं। इस वीडियो का किसी भी तरह से नौ साल की बच्ची के मां बनने की घटना से कोई संबंध नहीं है, और न ही इसका कैथल जिले में किसी आपराधिक मामले से कोई लेना-देना है।
वायरल वीडियो को लेकर कैथल पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। DSP ललित यादव ने एक वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो का कैथल जिले से कोई संबंध नहीं है। जिले में इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। कैथल पुलिस ने साफ कहा है कि वह इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
DSP ललित यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग जानबूझकर संवेदनशील और झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल पोस्ट्स पर कड़ी नजर बनाए हुए है।
