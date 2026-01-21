9 साल की लड़की के बच्चे को जन्म देने वाले वीडियो की सामने आई सच्चाई, देखें वीडियो

जांच में सामने आया है कि यह वीडियो पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। दरअसल, वायरल वीडियो 5 मार्च 2025 का है, जो कैथल में आयोजित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट सेमिनार का है। इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी गीता कानून से जुड़े मामलों में अपने अनुभव और तफ्तीश से संबंधित जानकारी साझा कर रही थीं। इस वीडियो का किसी भी तरह से नौ साल की बच्ची के मां बनने की घटना से कोई संबंध नहीं है, और न ही इसका कैथल जिले में किसी आपराधिक मामले से कोई लेना-देना है।