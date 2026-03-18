बंगाल का रण 2026: इन 5 ‘हॉट सीटों’ पर पूरे देश की रहेगी नज़र, दिग्गजों की साख दांव पर

देश भर में चर्चित हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) इस चुनाव में सुर्खियों में छाए हुए हैं। वे अपनी बनाई गई नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी (Janata Unnayan Party - JUP) से उम्मीदवार हैं। पहले वे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर नेता थे और मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के विधायक रहे हैं। हालांकि, दिसंबर 2025 में कुछ विवादित बयानों के कारण टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद, 22 दिसंबर 2025 को उन्होंने अपनी खुद की नई राजनीतिक पार्टी 'जनता उन्नयन पार्टी' का गठन किया। आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी इसी नई पार्टी के बैनर तले मुर्शिदाबाद की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद (Murshidabad) से टीएमसी (TMC) के शाओनी सिंह रॉय और भाजपा (BJP) से गौरी शंकर घोष उम्मीदवार हैं। मुर्शिदाबाद जिले की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहां अल्पसंख्यक वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। इस बार टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन के बीच यहां कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिससे समीकरण उलझ गए हैं।