Republic Day 2022: 939 वीरों को मिलेंगे गैलेंट्री अवॉर्ड, सबसे ज्यादा मेडल जम्मू-कश्मीर पुलिस को

देश की सुरक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार 939 पुलिसकर्मियों को उनके शौर्य के लिए गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार पाने वाले वीरों के नामों की घोषणा हो गई है। इस बार 939 पुलिस कर्मियों को उनके शौर्य के लिए गैलेंट्री अवॉर्ड्स से सम्मानित किया जाएगा। देश की सुरक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रिपब्लिक-डे के अवसर पर दिए जाने वाले पुलिस अवार्ड में सबसे ज्यादा 134 मेडल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा।

939 Heros will Get Gallantry Award Maximum Medals came From Jammu Kashmir