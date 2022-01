Republic Day 2022: आज होगी वीरता पुरस्कारों की घोषणा, गणतंत्र दिवस से पूर्व राजधानी बनी छावनी

देशभर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हर वर्ष इस मौके पर दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा मंगलवार को की जानी है। गणतंत्र दिवस 2022 के मौके पर वीरता पुरस्कार से जवानों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूची आज आ सकती है। गणतंत्र दिवस से पूर्व सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

Published: January 25, 2022 11:23:27 am

गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में हर वर्ष देश के वीरों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी वीरता पुरस्कार का ऐलान किया जा चुका है। मंगवार को इनकी सूची आ सकती है। दरअसल देश की सुरक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए गणतंत्र दिवस से पूर्व राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।

Gallantry Awards Will be Announced Today For Republic Day 2022