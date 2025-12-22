Haryana gang rape: नूंह में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप, दरिंदों ने कहा- किसी को बताया तो वीडियो…

Nuh gang rape: हरियाणा के नूंह में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि पीड़िता के गांव के तीन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने उसे धमकी भी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी से भी बात की तो वह उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। आरोपियों की पहचान वसीम, अफरोज और एक और वसीम के रूप में हुई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।