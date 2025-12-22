Haryana gang rape: नूंह में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप, दरिंदों ने कहा- किसी को बताया तो वीडियो…

Gang rape (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Nuh gang rape: हरियाणा के नूंह में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि पीड़िता के गांव के तीन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने उसे धमकी भी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी से भी बात की तो वह उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। आरोपियों की पहचान वसीम, अफरोज और एक और वसीम के रूप में हुई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
नूंह पुलिस को पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपियों ने उसे एक मोबाइल फोन दिया था और उस पर संपर्क में रहने का दबाव डाला। साथ ही, चेतावनी भी दी थी कि यदि उसने संपर्क तोड़ने की कोशिश की तो वह लोग उसका महीनों पुराना आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर देंगे।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार रात को आरोपियों में से एक ने बच्ची को बुलाया और सभी ने बारी-बारी से उसके साथ दरिंदगी की। जब लड़की कुछ घंटों बाद घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने रात भर उसे ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह करीब 11 बजे लड़की घर लौटी और उसने अपनी आपबीती सुनाई।
एक अधिकारी ने बताया कि आरोप हैं कि आरोपियों के परिवारों ने लड़की और उसके पिता को धमकी दी है। पॉक्सो एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गंभीर यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से कैद करने के आरोप शामिल हैं।
