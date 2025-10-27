तीन बहनों की AI जेनरेटेड फोटो और वीडियो से 19 वर्षीय युवक हुआ ब्लैकमेल, तनाव में आकर की खुदकुशी

हरियाणा के फरीदाबाद में 19 वर्षीय युवक ने एआई से बनाई गई अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। युवक का कुछ दिन पहले फोन हैक हो गया था। इसके बाद उन्होंने एआई का इस्तेमाल कर उसकी बहनों की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।