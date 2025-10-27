तीन बहनों की AI जेनरेटेड फोटो और वीडियो से 19 वर्षीय युवक हुआ ब्लैकमेल, तनाव में आकर की खुदकुशी

(File Photo)
हरियाणा के फरीदाबाद में 19 वर्षीय युवक ने एआई से बनाई गई अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। युवक का कुछ दिन पहले फोन हैक हो गया था। इसके बाद उन्होंने एआई का इस्तेमाल कर उसकी बहनों की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
मामले में जानकारी देते हुए युवक के पिता ने कहा कि उसका बेटा पिछले दो हफ्तों से काफी परेशान चल रहा था, क्योंकि किसी ने उसका फोन हैक कर लिया और AI का इस्तेमाल कर उसकी और बहनों की अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक की साहिल के बातचीत हुई थी, जिसने अश्लील वीडियो भेजे और 20 हजार रुपये की मांग की थी। व्हाट्सअप पर दोनों के बीच हुई चैट में कई वीडियो और ऑडियो कॉल भी नजर आ रहे है। जिसमें साहिल उसे लोकेशन भेजकर बुला रहा है।
वहीं साहिल द्वारा युवक को धमकी देने की भी बात सामने आई है। साहिल ने कहा था कि यदि वह पैसे नहीं देगा तो ये अश्लील फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। उनसे युवक को आत्महत्या के लिए भी उकसाया और उन चीजों के बारे में बताया जिससे उसकी मौत हो सकती है।
युवक ने शनिवार को कुछ गोलियां खाल लीं, जिससे उसकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। हालत खराब होने पर परिजन युवक को अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित के फ़ोन से छेड़छाड़ के तुरंत बाद ही उत्पीड़न शुरू हो गया। उन्होंने मृतक और उसकी बहनों की छेड़छाड़ की हुई तस्वीरें और चित्र बनाए थे।
परिजनों ने बताया कि इस मामले में नीरज भारती नाम का एक और व्यक्ति शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि युवक द्वारा आत्महत्या करने से पहले उसने बात की थी।
जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया- युवक ने ज़हर खा लिया था और उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके पिता की शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। मोबाइल फ़ोन की जाँच की जा रही है। जाँच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग