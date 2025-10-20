पहले मोबाइल छीना फिर गला काट मार दी गोली, पलामू में हुआ खौफनाक मर्डर

झारखंड के पलामू में एक युवक का गला काटने के बाद गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय हसन अली के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक पीड़ित परिवार की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भी तलाश कर रही है।