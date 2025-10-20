पहले मोबाइल छीना फिर गला काट मार दी गोली, पलामू में हुआ खौफनाक मर्डर

पलामू में युवक की गोली मारकर की हत्या
झारखंड के पलामू में एक युवक का गला काटने के बाद गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय हसन अली के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक पीड़ित परिवार की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भी तलाश कर रही है।
मृतक के भाई ने बताया कि हसन अपने दोस्त विनय अग्रवाल के साथ शाहपुर गया था। वहां पर चार-पांच लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने विनय से उसका मोबाइल छीनकर भगा दिया। इसके बाद आरोपी हसन को लालगंज ढोढा किनारे ले गए और पहले उसका गला काटा फिर गोली मारकर हत्या कर दी।
हालांकि अभी तक प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिजनों ने प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं दिया है। आवेदन आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि मृतक हसन अली पहले भी एक हत्याकांड में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह महाराष्ट्र में काम करता था। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। हालांकि अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है।
दरअसल, जब विनय अग्रवाल घर पहुंचा उसके बाद परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। परिजन जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरोपियों ने हसन अली की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस विनय अग्रवाल को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है।
