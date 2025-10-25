बिहार चुनाव के बीच बीजेपी नेता पर चली गोली, पुलिस ने कहा- पुरानी रंजिश में हुआ हमला

घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि पिछले दिनों फल विक्रेता देवानंद और सूरज तांती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसकी सूचना बीजेपी नेता विवेकानंद उर्फ बबलू यादव ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद देवानंद को हिरासत में ले लिया था। माना जा रहा है कि इसी घटना के चलते बीजेपी नेता पर हमला किया गया है।