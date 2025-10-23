Bihar Election 2025: ये हैं वो चर्चित महिला उम्मीदवार, जिन पर टिकी सबकी नजरें

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रदेश में इस बार 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ध्यान देने योग्य है। इस बार राजद ने सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। आरजेडी ने 24, बीजेपी-जेडीयू ने 13-13 महिलाओं को टिकट दिया है।